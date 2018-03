Dit kunstwerk mag van Flevoland ruim 7 ton kosten (maar niemand weet precies hoe het eruit gaat ziet)

Het kunstwerk moet hopelijk nog dit jaar worden onthuld aan de Spijkweg in Biddinghuizen en is bedoeld als ode aan honderd jaar Zuiderzeewet. Een wet die vandaag precies een eeuw geleden werd aangenomen door de Tweede Kamer.

Gok

Provinciale Staten gingen niet zonder slag of stoot akkoord met de extra tonnen. Wout Jansen van 50Plus, de SGP, PVV maar ook de Partij voor de Dieren waren uiterst kritisch. Sowieso op de hoge kosten die ermee gemoeid zijn, maar ook omdat op basis van de schetsen - 'meer is op dit moment niet beschikbaar', erkende gedeputeerde Michiel Rijsberman - het een grote gok lijkt wat Flevoland precies koopt voor in totaal dik zeven ton.

Het debat kreeg een bijzondere wending toen een motie van de PVV, SGP, 50Plus en ChristenUnie werd behandeld. Laatstgenoemde treedt op zeer korte termijn toe tot het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en onderschrijft daarmee het bestaande coalitieakkoord. Inclusief achtste landschapskunstwerk. Terwijl de fractie daar tot aan het debat van dinsdag nog uiterst kritisch op was. In het verkiezingsprogramma van drie jaar geleden is CU zelfs uitgesproken tegenstander van een nieuw landschapskunstwerk.

Draai