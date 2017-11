Dode otters gevonden in Flevoland

Voor de tweede keer in een week tijd is er in Flevoland een dode otter gevonden. Op de Overijsselseweg in Dronten werd een otter doodgereden.

,,Het is heel zielig, er moet hiervoor een oplossing gevonden worden'', zegt medewerker Jan Nagel van Landschapsbeheer Flevoland. ,,Het verkeer is de belangrijkste doodsoorzaak van otters, maar toch wagen ze zich te vaak op de weg. Daar is weinig tegen te doen.''

Rattenval

Eerder deze week werd in Luttelgeest een dode otter gevonden in een muskusrattenval. De vallen worden geplaatst door Muskusrattenbeheer Zuiderzeeland. Die heeft verschillende vallen, maar het gebruik daarvan is wel aan regels gebonden. Teammanager Fokke Jonkman raadt zijn collega's ten strengste af om grote vallen te gebruiken op plekken waar otters leven. ,,Er zijn ook kleine vallen, maar daar gaan volwassen otters niet dood door, baby-otters wel'', zegt Jonkman. Alle klemmen in de omgeving van de gevonden otter zijn verwijderd.

Uitgezet

Otters worden in Nederland met uitsterven bedreigd. Om dat te voorkomen zijn er sinds 2002 in de Weerribben 31 otters uitgezet. Inmiddels komen ze ook voor in Friesland, Groningen en Flevoland en telt Nederland er 140. ,,De otter is nu een vaste inwoner van Flevoland'', zegt Jan Nagel.

Otterstation

De Stichting Otterstation Nederland betreurt elke dode otter, maar zegt ook dat er nog niet genoeg gedaan wordt om het dier te beschermen. Ondanks een rechtszaak die het Otterstation tegen het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft aangespannen en gewonnen.

Het ministerie werd veroordeeld tot het aanpakken van gevaarlijke kruisingen voor otters; kruisingen tussen wegen en water. Dat is toen gebeurd, maar nieuwe situaties worden niet goed aangepakt, meent directeur Addy de Jongh van het Otterstation

Onderzoek