Doden door ongeluk op N305 bij Biddinghuizen zijn vrouw (58) uit Dronten en man (53) uit Veenendaal

Met video Booteigena­ren Elburgse haven ergeren zich kapot aan vissers: ‘Staan ze te vliegvis­sen, echt levensge­vaar­lijk’

Haken en vislijnen verstrikt in touwen, aas en dooie vis op het dek en losgemaakte boten. Het is een greep uit de klachten van booteigenaren over de vissers in de haven van Elburg. Wat hen betreft komt er snel een einde aan het gehengel. ,,We worden aan het lijntje gehouden.”

14 oktober