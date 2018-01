Doek is gevallen voor restaurant Lands-End in Ketelhaven

Na 45 jaar is er een eind gekomen aan het bekende restaurant Lands-End in Ketelhaven. Tot verrassing van de uitbaters en de klanten. ,,Dit is een groot gemis.''

Op de deur hangt een briefje. 'Wij danken u voor uw vaak jarenlange bezoek', schrijft 'team Lands-End'. En: 'Hopende dat de verhuurder weldra weer een huurder heeft gevonden, zodat u weer van het werkelijk uniek uitzicht kunt genieten'.

Tijdens de kerstdagen was Lands-End, op de punt van de havenkade in Ketelhaven, nog open. Meteen daarna ging het restaurant op slot. Tot verrassing van de klanten én de uitbaters, de familie Van den Bold uit Dronten.

Opgezegd

,,De eigenaar van het pand heeft in een brief de huur opgezegd'', zegt Christine van den Bold, die samen met haar ouders in het restaurant stond. ,,Dat hebben we van Lisman (de huurder waarbij de familie in dienst was) te horen gekregen. Ja, we zijn op zoek naar nieuw werk.''

Over de reden kan ze niets zeggen. Liep het restaurant niet? Integendeel, zegt ze. ,,Het ging juist goed.''

Joep Lisman, de huurder van het restaurant, was gisteren niet voor commentaar bereikbaar. Volgens Van den Bold heeft haar familie zo'n 35 jaar in het restaurant gestaan. Lands-End is 10 jaar ouder en daarmee een icoon van Oostelijk Flevoland.

,,Dit is een groot gemis'', zegt Aad van der Velde, voorzitter van VVE Ketelhaven. Achter deze vereniging gaan 219 huizenbezitters schuil, het grootste deel van het buurtschap. ,,Wij hielden elk jaar onze voor- en najaarsvergadering in Lands-End. Nu wijken we noodgedwongen uit naar Dronten. Ik vrees dat dat voor veel leden een drempel opwerpt om te komen. Alleen al het parkeren daar. Lands-End, daar liep je zo naartoe.''

Pleisterplaats