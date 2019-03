Does en Dronten begraven strijdbijl

De lucht is geklaard tussen de gemeente Dronten en stichting Does. In een gesprek over de volgens Does ‘pertinent onjuiste en onnodig beschadigende’ beeldvorming zoals die door de gemeente was opgeroepen hebben beide organisaties besloten de strijdbijl te begraven en de blik weer naar voren te richten.

De verhoudingen stonden onder druk vanwege de manier waarop de gemeente reageerde op het besluit van Does om de bijdragen aan de viering van Koningsdag en de intocht van Sinterklaas te schrappen. Anders dan het gemeentebestuur deed voorkomen was het volgens Does volledig op de hoogte van het feit dat Does door dalende inkomsten uit reclamebelasting niet anders kon.

Misverstanden

„De kou is uit de lucht”, zo bevestigt centrummanager Leo Hoksbergen een door Dronten uitgegeven verklaring. „We hebben elkaar goed in de ogen gekeken en werken nu samen aan een actieplan om tot een goede uitvoering van de Retailvisie te komen. Voor een deel was er sprake van misverstanden. We kunnen nu weer naar de toekomst kijken.”

De financiële steun aan evenementen wordt opnieuw onder de loep genomen. „Hierover is afgesproken dat zowel gemeente als de stichting op basis van de evenementenkalender kijken welke financiële ruimte zij zien in de ondersteuning van de evenementen in 2019”, aldus verklaring.

Evaluatie