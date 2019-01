DOES gepikeerd over openlijke kritiek gemeente Dronten

Stichting DOES (Dronter Ondernemers Evenementen Stichting) is gepikeerd over de kritiek van de gemeente in een persbericht. ,,We hebben goede afspraken met de wethouder om meningsverschillen niet via de pers uit te spelen’’, zegt centrummanager Leo Hoksbergen van DOES.

De gemeente maakte woensdag bekend garant te staan voor de viering van Koningsdag en de intocht van Sinterklaas in Dronten. Beide evenementen stonden op losse schroeven omdat de organisator, STADronten, dit jaar geen bijdrage krijgt van DOES. Deze stichting zit krap omdat de inkomsten van de reclamebelasting, die de gemeente doorschuift, fors tegenvallen. DOES laat STADronten ‘in de kou staan’, meldde de gemeente in een persbericht.

Zwarte Piet

‘Het college vindt het blijkbaar nodig om in haar eigen persbericht de stichting DOES de zwarte piet toe te schuiven’, schrijft Hoksbergen in een persbericht. Pas in november 2018 hoorde de stichting dat de inkomsten van de reclamebelasting ‘fors lager uitvielen’. DOES vroeg de gemeente om hulp, zonder resultaat, aldus Hoksbergen. Restte geen andere keuze dan bezuinigen en dat betekende geen geld voor Koningsdag en Sinterklaas. Hoksbergen: ‘De wethouder heeft begrip getoond voor de gemaakte keuzes’. En dus was hij verbaasd over de openlijke kritiek van de gemeente. Het is niet de onderlinge afspraak om de vuile was buiten te hangen, laat hij weten.

Quote We hebben afgespro­ken om samen op te trekken met DOES Irene Korting , Wethouder Dronten