Dorpen profiteren van opbrengst windmolens Swifterbant

Flevoland­se bedrijven zien productie stagneren door gebrek aan personeel

14:33 Een op de vijf ondernemers in de provincie Flevoland geeft aan dat hun productie wordt belemmerd door gebrek aan personeel. Vooral in de ICT, technische beroepen en zakelijke diensten kunnen bedrijven heel moeilijk aan personeel komen. Ook in de bouw treden meer knelpunten op, zo blijkt uit de rapportage ‘Regio in Beeld’ die het UWV woensdag heeft gepubliceerd.