‘Drank, drugs en hitte is dodelijke combi’: lijkschouwer Flevoland waarschuwt bezoekers DefQon.1

Tienduizenden feestvierders gaan dit weekend los op dancefestijn DefQon.1, dat wordt gehouden op het Walibi-terrein in Biddinghuizen. De meeste festivalgangers zullen blij zijn met de warme zomerzon, maar de zinderende hitte brengt ook risico's met zich mee. ,,Let goed op jezelf en anderen’’, zegt adviseert Jonne Kortmann, lijkschouwer van de provincie Flevoland. ,,Drank, drugs en hitte is een dodelijke combi.’’

U vreest voor dode festivalbezoekers?

,,Het is natuurlijk niet ondenkbaar. Zelf heb ik het gelukkig nog nooit meegemaakt, maar er zijn collega's voor wie dat niet geldt.’’

Drugs is in deze hitte dus een no go?

,,Het gaat niet zozeer om de drugs of de drank. Het is de optelsom die risico's met zich meebrengt voor de gezondheid. Op zo’n festival krijgt je hart een hoop te verduren, zeker wanneer het zo enorm heet is. De combinatie drank, drugs, beweging en hitte vormt een enorme belasting op het menselijk lichaam.’’

Hoe weet je wanneer het fout gaat?

,,Op het moment dat je doorhebt dat niet lekker gaat, is het meestal al te laat. Dan word je licht in het hoofd en val je flauw. Als dat gebeurt, moet je je zo snel mogelijk melden bij één van de Eerste Hulp-posten op het festivalterrein.’’

Veel festivalbezoekers zullen hun schouders ophalen. Die hebben immers vaker met dit bijltje gehakt. Drugs en drank zijn voor hen vaste prik op festivals. Die maken zich dus geen zorgen. Hebben ze daar niet gewoon gelijk in?

,,Dit zijn compleet andere omstandigheden. Het is vandaag zinderend heet. Dat is heel anders dan wanneer je drinkt en drugs gebruikt als het 20 of 25 graden is. Zelfs voor ervaren gebruikers brengen deze temperaturen risico's met zich mee.’’

Hoe voorkom je dat het zover komt?