Dreigende ex uit Swifterbant krijgt werkstraf

Dreigende sms’jes, een seksadvertentie van zijn ex op Kinky.nl; de 32-jarige M. van der M. uit Swifterbant had een hoop uit te leggen aan de politierechter in Lelystad. Maar dat deed hij niet. Van der M. hield -net als bij de politie- de kaken stijf op elkaar. Tot grote onvrede van de rechter. ‘U neemt geen enkele verantwoordelijkheid.’

Het enige dat de Swifterbanter maandag kwijt wilde in de Lelystadse rechtbank, is dat hij vindt dat zijn privacy is geschonden door de politie. ‘Die heeft zonder toestemming mijn mobiele telefoon doorzocht, dat vind ik een grove schending van mijn privacy. Ze hebben mijn bankgegevens in kunnen kijken en nog veel meer’, zei Van der M..

Geen excuus

Maar dat bleek alleen maar olie op het vuur bij de politierechter. ‘U heeft het over uw privacy, maar ik hoor geen woord van excuus voor uw ex, wiens privacy nog vele malen erger is geschonden door u. En u neemt er ook nog eens geen enkele verantwoordelijkheid voor door niks te willen uitleggen.’

De ex van Van der M. -met wie hij twee kinderen heeft van 3 en 8 jaar oud- kreeg nadat de twee hadden besloten uit elkaar te gaan, in juni vorig jaar nare sms’jes en Whatsapp’jes van de Swifterbanter.

'Mes in je nek'

Hij schreef dingen als: ‘Als de kinderen er niet onder zouden lijden, zou ik het huis in de fik steken met jou erin’ en ‘Ik hou je in de gaten, als ik door heb dat dit weer gebeurt heb je een mes in je nek.’

Vervolgens kreeg de vrouw ook nog eens telefoontjes van vrienden en familie, die meldden dat ze met een seksadvertentie op Kinky.nl stond. De politie vond de berichtjes niet veel later op de telefoon van Van der M.. En daar was ook op terug te vinden dat hij de seksadvertentie met foto en gegevens van zijn ex op die site had geplaatst.

Reclassering

Van der M. heeft nooit iets willen zeggen over de kwestie. Inmiddels gaat het volgens hem goed, de scheiding is rond en hij ziet zijn kinderen om het weekend. De Reclassering verwacht ook niet dat hij opnieuw de fout in zal gaan.

De officier van justitie vond een werkstraf van 60 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk op zijn plaats. Volgens hem is de telefoon van Van der M. wel rechtmatig uitgelezen. ‘De bedreigingen hebben het slachtoffer behoorlijk angstig gemaakt, maar de seksadvertentie kan voor veel reputatieschade zorgen. En dat kun je niet zo gemakkelijk herstellen.’