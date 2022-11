Drie fietsers komen in donker ten val door verplaatsen van afzetting in Dronten: ‘Dit zijn geen geintjes!’

vierde divisie Flevo Boys-trai­ner Arjen Postma baalt van ‘uitglijder’ in Buitenpost: ‘Dit kost ons zeker een punt’

In een toch al ongelukkig seizoen is Flevo Boys tegen een nieuwe ‘zeperd’ aangelopen. Een uitglijder van de verder goed keepende Matyas van Zorge was mede debet aan de 2-0 nederlaag in Buitenpost.

5 november