Drie fietsers slachtoffer van verplaatste afzetting in Dronten: ‘Dit zijn geen geintjes!’

Waardevol­le dochter van wonder­hengst Totilas dood gevonden in sloot bij Swifter­bant: ‘Wil je niet meemaken’

Sonarbootjes, warmtecamera’s en drones: van alles is de laatste dagen uit de kast gehaald in de zoektocht naar de drachtige waardevolle merrie Marywood (5). Vanmiddag werd de viervoeter, dochter van het beroemde dressuurpaard Totilas, gevonden in het water. ,,We weten nu wél wat er is gebeurd.’’

7 november