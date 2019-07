Driedaags WijLandfestival in Dronten zit boordevol entertainment

Met bijna de helft van het programma geschikt voor kinderen is het duidelijk dat alle leeftijden aan bod komen in dit laagdrempelige festival, georganiseerd door Stichting XL Festival. Zo zijn er optredens van Circus Moustache, terwijl ook de ‘Aap van Poot’ als ‘do it yourself poppenkast’ populair is bij de jongste kids. Kinderen vermaken zich ook prima in de gezellig ogende draaimolen.