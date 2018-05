Dronken Tollebeker opgepakt na speurtocht met politiehelikopter boven Dronten

De politie kreeg een melding van een automobilist die vreemd rijgedrag vertoonde op de Morinel en Fazantendreef in Dronten. Agenten gingen op de melding af, maar konden de auto in eerste instantie niet vinden. Een politiehelikopter werd ingevlogen om te helpen zoeken. Uiteindelijk vonden agenten op de grond de auto op de Houtwijk in Dronten. ,,De auto was verlaten, maar even later kwamen wel twee beschonken mannen aangelopen die toegaven in de auto te hebben gezeten. Zij verklaarden allebei niet te hebben gereden,'' vertelt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland. Een derde man zou nog spoorloos zijn.