Dronten blokkeert trap naar top van populair én gevaarlijk kunstwerk

Video Joyce uit Dronten wachtte zeven maanden op rolstoel, tot ze de tv inschakel­de: ‘Nu ben ik een boegbeeld’

19 oktober Na een verhuizing van Lelystad naar Dronten lukt het Joyce Eijk maar niet een passende rolstoel in huis te krijgen. Uit pure wanhoop trekt ze aan de bel bij het tv-programma Kassa. Daarna komt er schot in haar zaak. Joyce zet haar eigen roep om verandering nu in voor een hoger doel: #RegelHet, waarmee ook andere geholpen kunnen zijn.