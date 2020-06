Dronten dringt aan op fietstunnel onder Biddingringweg

Eigenaar Beachclub NU is afval en vandalisme zat: ‘Ruim je rotzooi op!’

2 juni Het is de laatste dagen ‘extreem druk’ op de stranden in Dronten en dat zorgt voor problemen: vandalisme en afval. Jelbert Haagsma van Beachclub NU bij Biddinghuizen is het zat: ,,Ze gooien bierflesjes kapot terwijl er de volgende dag weer kinderen spelen.’’