Dronten heeft nieuwe gemeentesecretaris

Van Lenthe was eerder gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Raalte en de voormalige gemeente Breukelen. Ze is 56 jaar, getrouwd en woont in Zwolle. Ze volgt Daan van der Spek op, die sinds maart 2017 interim-gemeentesecretaris is. Aanvankelijk zou Daniël van der Weerd, gemeentesecretaris in Hattem, naar Dronten komen. Hij zegde af omdat zijn vrouw ernstig ziek is.