Dronten heeft primeur met preventieve hulp: ‘Zorg bij kanker in het gezin schiet tekort’

Dronten en Nunspeet trekken stekker uit kabelbaan over Veluwemeer

15 mei Alleen indien zich nog een of meer kandidaten voor aanleg en exploitatie melden, valt er nog te praten over een kabelbaan over het Veluwemeer. Maar die kans lijkt vrijwel nihil. De gemeentes Dronten en Nunspeet en de provincie Flevoland hebben in elk geval besloten om er verder geen geld en energie meer in te steken.