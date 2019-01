Dronten hoeft ondergrondse afvalcontainer niet te verplaatsen

In oktober tijdens de rechtszitting in Den Haag putten de gemeentewoordvoerders zich nog uit in excuses voor de gang van zaken rond een verplaatste Ondergrondse RestAfvalContainer, oftewel ORAC, in de Ridderspoorlaan in Swifterbant. Daar kregen de bewoners pas daags na de plaatsing van een ORAC bij hun woning op nummer 28 een brief van de gemeente over het verplaatsingsvoornemen. Bewoner Frank van der Linden was verbijsterd.

De laatste keer dat hij bericht over het ORAC-plan had gezien was het ontwerpplan, waarbij er twee ORACS verderop in de straat, maar niet pal voor zijn woning zouden worden geplaatst. Van der Linden stapte in beroep naar de Raad van State in de hoop dat die het plaatsingsplan in de prullenmand zou deponeren. Maar volgens de Raad is de inspraak- en bezwarenprocedure toch naar behoren afgewerkt.

Halszaak

De Raad vindt het geen halszaak dat Van der Linden niet nog eens apart bezwaar heeft kunnen maken tegen de wijziging van het plan, waardoor een ORAC bij zijn woning kwam en niet elders in de straat. Dat is een uitvoeringskwestie, meent het bestuursrechtscollege. Wel bleek dat de Afvalstoffenverordening van de gemeente Dronten ten tijde van het plannen van ondergrondse containers ORAC’s als afvalsysteem niet mogelijk maakte. Maar dat is later hersteld na aanpassing van de Afvalstoffenverordening 2016.