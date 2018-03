Dronten komt terug op aanpak Rietweg

In de eind 2016 gepresenteerde sociaal-economische visie staat dat de gemeente een betere verbinding met Lelystad Airport wil door de Rietweg aan te pakken. Deze lange weg door het buitengebied is de snelste route van Dronten naar het vliegveld. Ook een bekende sluiproute trouwens, waar de politie regelmatig controleert. Door het verbeteren van de Rietweg hoopt de gemeente in te springen op de 'kansen' die Lelystad Airport biedt.

Inmiddels is de gemeente van gedachten veranderd. In de openbare brief waarin het college zichzelf op de borst klopt met de behaalde resultaten in het laatste half jaar (na het opstappen van de twee CDA-wethouders) staat de zin: 'Rietweg geen verbindingsweg naar luchthaven'. Is dat een collegebesluit? Ton van Amerongen en Peter van Bergen, de overgebleven wethouders, halen donderdagmorgen de schouders op tijdens het persuur. Er staat hen niks van bij. Dan moet het uit de koker komen van burgemeester Aat de Jonge, maar die is niet aanwezig.