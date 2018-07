Dronten krijgt 6,5 miljoen euro voor 70 hectare nieuwe natuur

video Schoklands ambacht gaat naar Wenen: 'Als je passie hebt, ga je als een raket'

8:20 'Zweet en een hoop blijheid', dat haalt mandenvlechter Rob Triest van het voormalig eiland Schokland uit zijn opdracht van het Kunst Historisches Museum uit Wenen. 2 oktober moet zijn traditionele mand klaar zijn, maar Triest is al begonnen. De reden dat zijn mand gekozen is? Hij vlecht net als 400 jaar geleden, maar daar was Triest zich niet bewust van.