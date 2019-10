Dronten krijgt ‘belevingswoning’ vol slimmigheden voor senioren

video Zangkoor Zon en Zegen uit Biddinghui­zen maakt leden gelukkig

12 oktober Christelijk gemengd zangkoor Zon en Zegen in Biddinghuizen bestaat 55 jaar. Het was destijds een van de eerste verenigingen van het dorp. We nemen een kijkje bij een van de repetities en daar blijkt dat het koor van grote betekenis is voor de leden. ,,Ik wordt echt geraakt door de zang met al die fijne mensen om me heen.’’