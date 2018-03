Dronten krijgt een Febo Drive en Subways

Drontens voet­bal­tijd­schrift Panenka maakt Japanse versie

10 maart Panenka Magazine, het voetbaltijdschrift dat in Dronten wordt gemaakt, krijgt een Japanse editie. ,,We willen de Nederlandse voetbalbeleving overbrengen op Japan'', zegt uitgever Bert Talens. Het wordt wel een digitale variant, want tijdschriften kopen is uit in Japan.