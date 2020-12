Dronten krijgt eigen teststraat: 540 mensen kunnen zich dagelijks laten checken op corona

De teststraat komt in een voormalige loods aan de Nijverheidsweg 7 in Dronten. Deze plek is omgebouwd tot een zogeheten drive-through-teststraat. Hier kunnen mensen tijdens de test in hun auto blijven zitten. Inwoners kunnen ook per fiets, lopend en met scootmobiel door de teststraat.

Grip op virus

Volgens de GGD was er behoefte aan een eigen teststraat in Dronten. Hier kunnen dagelijks 540 mensen worden getest op het coronavirus. Wethouder Irene Korting noemt deze stap ‘belangrijk voor de volksgezondheid’. ,,Door snel en dicht bij te kunnen testen, weten we ook sneller of sprake is van besmettingen en kan men maatregelen nemen. Zo krijgen we samen grip op het virus en dat is ontzettend hard nodig.”

Met de komst van de teststraat in Dronten heeft het merendeel van de gemeenten in Flevoland nu een eigen teststraat. Ook in Lelystad, Almere en Noordoostpolder (Emmeloord) waren er al teststraten. Op Urk is een mobiele teststraat. Daar kunnen inwoners zich laten testen in een bus. Alleen in Zeewolde ontbreekt nog een eigen teststraat. Veel inwoners hier wijken echter uit naar Almere of Gelderland voor een test.

