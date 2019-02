Dronten lanceert platform voor burgerinitiatieven

video Geen jas nodig! Schaatsen met 15 graden bij Flevonice

17 februari Op het bord naast de ijsbaan van Flevonice in Biddinghuizen staat de temperatuur aangegeven: ruim 15 graden en zelfs 22 in de volle zon. Toch wordt er ook bij deze lentetemperaturen gewoon geschaatst. Veelal zonder jas, met opgestroopte mouwen en een enkeling in t-shirt. ,,Het ijs is wel wat nat…”