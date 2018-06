Dronten moet duidelijker maken hoe het inwoners laat meepraten over gemeentelijk beleid

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamercommissie. Die neemt jaarlijks belangrijke thema's onder de loep. Zo ook burgerparticipatie. Want naast Dronten vinden alle gemeenten het belangrijk dat inwoners meer worden betrokken bij het gemeentelijk beleid.

Afspraken

Wat blijkt: het is makkelijker om met de mond te belijden dan met daden uitvoeren. Volgens Twynstra Gudde benadrukt Dronten in haar beleidsdocumenten het belang van burgerparticipatie. Bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid in de buurt. Wat ontbreekt zijn 'heldere afspraken en spelregels over hoe dit in de praktijk moet', vindt het onderzoeksbureau. Zoals ook doelstellingen ontbreken om te kunnen concluderen of burgerparticipatie een succes is, of niet.

Het advies aan de gemeenteraad is om 'op papier' duidelijk te maken wat burgerparticipatie is, welke ambities en doelen erbij horen en of er geld voor is. Daarnaast is het volgens Twynstra Gudde verstandig om voor aanvang van een groot project een apart plan te maken voor burgerparticipatie.

Risico

Het college van burgemeester en wethouders krijgt ook aanbevelingen. Zo moeten alle ambtenaren doordrongen worden van het belang van burgerparticipatie, en niet alleen de voorlopers. Moet niet vooraf de stelling worden ingenomen dat Drontenaren niet willen meepraten. En moet geaccepteerd worden dat het risico bestaat dat het meepraten door burgers een keer fout kan gaan.