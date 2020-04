Dronten neemt vakantieparken onder de loep, mogelijk aanpak illegale bewoners

En daar zegt een groep bungaloweigenaren op park De Bremerberg in Biddinghuizen steeds meer last van te hebben. In een brief aan provincie en gemeente schrijven ze dat steeds meer huisjes permanent worden bewoond. En dat is tegen de regels. Volgens de ‘verontruste eigenaren’ leidt dat tot overlast. Ze klagen over af en aan rijdende auto’s, nachtelijk bezoek bij huisjes en veel geklus.

De briefschrijvers willen dat de gemeente optreedt. ‘Maar die handhaving is helaas (...) tot op heden nog niet zichtbaar'. Dat klopt, zo blijkt uit een schriftelijke reactie van de gemeente aan deze krant. ‘Op dit moment bestaat (...) geen specifiek handhavingsproject gericht op het beëindigen van onrechtmatige bewoning op recreatieparken’.

Geen flauw idee

Mogelijk gaat dit veranderen. Dronten gaat voor ‘vitale en veilige recreatieparken’ en wil een project opstarten om dit te bereiken. Een eerste stap is het gesprek aangaan met de eigenaren van de parken om inzicht krijgen in wat er speelt. Dit heeft veel weg van het project Vitale Vakantieparken dat al jaren in elf Veluwse gemeenten draait - met succes. In het kort: gemeenten hadden geen flauw idee wat zich afspeelde op vakantieparken. Inmiddels is bekend wie er verblijft en hoe de huisjes worden gebruikt.

De gemeente Dronten is in gesprek met de provincie over een budget voor het onder de loep nemen van de vakantieparken. ‘Gerichte handhaving’ kán onderdeel zijn van de nieuwe aanpak, meldt de gemeente. Maar het college moet hier nog een besluit over nemen.

Uitsterfregeling