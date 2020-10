Dronten opgeschrikt door plots landende gevechtshelikopter van de Luchtmacht

De helikopter zou rond een uur of negen ’s avonds een voorzorgslanding gemaakt hebben in Dronten, verklaarden omstanders. Defensie meldt echter dat het op grondgebied van gemeente Elburg is geweest. Dat lijkt niet te kloppen.

In eerste instantie werd ter plaatse gekeken of het mogelijk was om de helikopter weer op te laten stijgen. De Luchtmacht besloot dat niet te doen. De helikopter heeft daarom de hele nacht van woensdag op donderdag in het weiland gestaan. Waarom de voorzorgslanding nodig was - waren er storingsmeldingen? - heeft de Luchtmacht nog niet bekend gemaakt.

Militair terrein

Het afgezette stuk land waar de helikopter in staat is tijdelijk ‘militair terrein’, totdat de helikopter weer vertrokken is richting vliegbasis Gilze Rijen. Waarschijnlijk zal dit pas donderdag bij daglicht gaan lukken.

De apache moet in Dronten een hels kabaal hebben gegeven, zo klinkt zo’n landende helikopter.

