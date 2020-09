Dronten pleit voor betere doorstroming op Elburgerbrug: ‘Die reparaties zijn heel vervelend’

Klachten ven ondernemers

Ook bij de gemeente Dronten komen klachten binnen van ondernemers. Dat zei wethouder Irene Korting in reactie op bezorgde vragen van het CDA. Deze partij wil weten of de gemeente óók nadenkt over een naviduct. Daar ging Korting niet op in. ,,Maar we hebben er zeker aandacht voor. Die reparaties zijn heel vervelend, wij dringen aan op het beperken van de overlast.’’ Als voorbeeld ze noemde een doseerinstallatie of het inzetten van verkeersregelaars. ,,Je kunt bijvoorbeeld ook een deel van het wegdek afsluiten, zodat het verkeer beter doorstroomt.‘’