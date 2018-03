Dronten 'snel en zorgvuldig' op weg naar nieuw college

In de loop van mei moet het nieuwe college van Dronten aantreden. Dat is althans de wens van de VVD, de grootste partij in de raad. ,,We gaan voor een snel en zorgvuldig proces'', zegt VVD'er Ton van Amerongen.

Harry ter Braak, voormalig gemeentesecretaris van Delft en griffier van de provincie Utrecht, kan aan het werk. Hij is donderdagavond unaniem benoemd tot informateur - het eerste besluit van de even eerder beëdigde gemeenteraad. Ter Braak gaat in gesprek met alle partijen en zal de contouren schetsen van het nieuwe college. Als het aan het CDA ligt, komt hij over twee weken met een eerste rapportage. Ook wil deze partij dat alle gespreksverslagen openbaar worden.

Unicum

Vooralsnog wijst alles erop dat het CDA niet terugkeert in het college - een unicum in Dronten. Immers, de partij heeft twee zetels verloren. En VVD en Leefbaar Dronten (die na het opstappen van twee CDA-wethouders vorig jaar het college vormden) kregen er zetels bij én zijn erg blij met elkaar. Om een meerderheid te vormen, zou de ChristenUnie kunnen aanschuiven. Mogelijk in combinatie met GroenLinks. Deze twee partijen kregen er stemmen bij, maar geen zetels. Paul Vermast van GroenLinks zei donderdagavond dat het nieuwe college uit 'winnende partijen' moet bestaan.

Tips