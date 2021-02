Dronten speurt naar illegale bewoners op vakantieparken: elk huisje of caravan krijgt bezoek

Poolse arbeider Marcin na ongeluk met kokend vet nu zélf verdachte: ‘Hij wilde valse verklaring afdwingen’

3 februari Hij was in juli vorig jaar veel in het nieuws vanwege het gruwelijke bedrijfsongeval dat hij meemaakte bij Beneluxvet in Dronten. Nu moest de Poolse Marcin W. (44) zich in de rechtbank verantwoorden voor een andere kant van de zaak.