Dronten staat er financieel prima voor, maar er komen dure klussen aan

De ‘winst’ over vorig jaar is voor een belangrijk deel te danken aan de grondverkoop. Het grondbedrijf van de gemeente hield 5,5 miljoen euro over. De economie draait nog steeds op volle toeren en dat is te merken aan de bouw van woningen en de vestigingen van bedrijven. ,,We zien de bouwactiviteiten toenemen’’, zegt wethouder Van Amerongen hierover. Het einde is nog niet in zicht, zo blijkt uit de maandag gepubliceerde jaarstukken. Zo willen meerdere ontwikkelaars woningen bouwen in de wijk De Graafschap in Biddinghuizen en staat er het nodige te gebeuren in het Hanzekwartier in Dronten.