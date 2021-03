Dronten stopt meerdere stembureaus onder een dak, minister Ollongren vindt dat jammer

Video Dronten trots op koningsbus­te mét baard in vernieuwd gemeente­huis

8 maart Het is te hopen dat koning Willem-Alexander zijn baard niet afscheert, want dan klopt het plaatje niet meer. Maar voor nu is Dronten de tweede gemeente in Nederland die een buste van de koning in de raadszaal heeft staan mét baard. En daar is bouwpastoor Roelof Siepel best trots op, bleek vanochtend bij de officiële opening van het ingrijpend gerenoveerde gemeentehuis.