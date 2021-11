Dronten stopt na ophef per direct met maken geluidsopnames bij bijstandsgesprekken

Sinds 2014 blijkt de gemeente Dronten al gesprekken te filmen en het geluid op te nemen van gesprekken van inwoners met ambtenaren over gevoelige zaken zoals een uitkering of zorg voor een kind. Dit doet men als er ‘een verhoogd risico is op verbaal of fysiek geweld’ is. Inwoners krijgen dit van tevoren te horen en opnames worden twee weken bewaard. In twee van de vier spreekkamers hangen camera’s. De situatie kwam aan het licht na vragen in de gemeenteraad van Dronten en publicaties in onder meer de Stentor.