Dronten verdeelt vluchtelingen over deze drie locaties

Ongeveer 70 vluchtelingen kunnen de komende periode terecht in de vakantiewoningen van EuroParcs Zuiderzee in Biddinghuizen. Volgens de gemeente is het onmogelijk om meer huisjes op het park te huren.

Daarnaast wordt er druk gewerkt aan het bewoonbaar maken van het Koetshuis in Biddinghuizen, want daar worden vanaf komende maandag 50 mensen voor langere tijd opgevangen. Een andere locatie waar vluchtelingen langer kunnen verblijven is het voormalige Rabobankpand aan De Rede in Dronten. De bedoeling is dat die plek over uiterlijk een maand klaar is voor circa 100 gevluchte Oekraïners.

Hulp gezocht

Voor de inrichting van het voormalig dorpscentrum in Biddinghuizen is de gemeente op zoek naar verschillende meubels. Aan onder andere kasten, commodes, eettafels en stoelen is een tekort. Wie spullen wil doneren, kan via de gemeentewebsite contact opnemen.

Behalve woonruimte wil de gemeente ook onderwijs, medische zorg en dagbesteding regelen. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met verschillende partners, waaronder het Rode Kruis.