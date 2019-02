Dronten verwerpt concept nieuwe cao voor ambtenaren

Minister Grapper­haus brengt bliksembe­zoek aan polder over criminali­teit: ‘Niemand mocht het weten’

21:13 Tijdens een bliksembezoek aan de polder bezocht minister Grapperhaus vanmiddag aardappelteler Corné van Turnhout in Biddinghuizen. De minister liet zich bijpraten over de opkomst van de ondermijnende criminaliteit op het platteland. Het werkbezoek was vanwege de veiligheid in het diepste geheim voorbereid. ,,Niemand mocht er iets van weten.”