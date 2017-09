Dronten viert vijftig jarig bestaan van Simca 1100

videoHet was een prachtig gezicht op de parkeerplaats van restaurant At Sea aan het Veluwemeer. Zo'n vijfentwintig Simca's stonden daar zondag te pronken als in hun vroegere jaren. De liefhebbers kwamen volop aan hun trekken.

Je waant je even in de jaren zestig en zeventig. De Simca Automobiel Club Nederland viert aan de boorden van het Veluwemeer het vijftig jarig bestaan van de Simca 1100 en het veertig jarig bestaan van de Simca Matra Roncho en daarom staat de hele parkeerplaats vol met oude auto's. De liefhebbers vergapen zich aan alle verschillende soorten modellen en raken niet uitgepraat. ,,Ik weet nog dat mijn vader zo'n auto kocht, geweldig", lacht een toevallig voorbijkomende wielrenner, die nog zeker een kwartier blijft rondkijken.

Opvallend is dat jong en oud de weg naar Dronten hebben gevonden. Het lijkt in sommige gevallen zelfs op een familie-uitje, deze speciale dag voor de Simca. Een gezin van vier uit Geesbrug is 's morgens om 8.00 uur vertrokken en vanaf dat moment begon het genieten. ,,We zijn expres niet over de snelweg gegaan, maar lekker binnendoor. Schitterend hoor", vertelt moeders, die bijval krijgt van vaders. ,,Het wordt met de paplepel ingegoten hè, de liefde voor de auto. De Simca is zo mooi, omdat iedere lijn weer verschillend is. En het trekt bekijks, haha."

Ons-kent-ons

Terwijl het gezin uit Geesbrug de koffie met gebak opzoekt, blijft medeorganisator Henk van der Meer maar handjes schudden. De ene na de andere bekende komt aanrijden, wordt op een speciale plaats gezet, want uiteraard moeten alle soortgenoten bij elkaar staan. Een klein blond jongetje vergaapt zich nog maar eens aan een auto, terwijl papa er iets over vertelt. ,,Het is wel een beetje ons-kent-ons ja, ook door de familiebanden. Ze krijgen van jongs af aan de liefde voor de Simca mee", zegt Van der Meer.

Hij weet er zelf alles van, want zijn dochter trouwde ooit in een oranje Simca. ,,De bruidegom moest zich er maar in schikken hè, want het was haar wens. Dat zei ze al toen ze klein was", lacht de Fries, die zondag ook zijn zoon heeft meegenomen. In totaal staan er drie auto's van de familie Van der Meer, die rond de klok van 13.00 uur de Drontermeerdijk opdraaien voor een toertocht door de omgeving. Het geeft een schitterend beeld, zo'n hele rits passie. ,,Alles is eindig, maar ik hoop dat we er nog heel lang van genieten", glimlacht Van der Meer nog maar eens.