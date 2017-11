Dronten wakker door kerktoren: 'De kerkklok was een eigen leven gaan leiden'

Meer buitenlandse studenten in Nederland, hoe zit het in jouw gemeente?

14 november Het aantal internationale studenten bij hogescholen in Deventer, Apeldoorn en Meppel steeg in de afgelopen tien jaar meer dan het landelijk gemiddelde. In Zwolle en Dronten was de toename veel minder: respectievelijk 41 en 51 procent, terwijl het landelijk gemiddelde op honderd procent ligt. Dat blijkt uit cijfers van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).