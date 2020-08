Dronten werkt samen met anonieme kliklijn: ‘Inwoners, kijk met ons mee’

Als eerste gemeente in Flevoland sluit Dronten zich aan bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Hiermee krijgt Dronten eerder informatie over criminele activiteiten die in het gebied spelen. ,,Misdaad is overal en de capaciteit van de politie is beperkt’’, zegt burgemeester Jean Paul Gebben over het nut van deze tiplijn.

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar mensen anoniem informatie kwijt kunnen over criminele zaken. ,,De anonimiteit gaat boven het oplossen van een zaak, dat is het mooie eraan‘’, zegt Gebben, die negen jaar in de raad van toezicht zat. ,,Kijk, misdaad is overal en de capaciteit van de politie is beperkt. Er zijn 17 miljoen paar ogen van mensen die iets kunnen melden in Nederland’’.

Wietplantage

Wat verandert er nu Dronten zich heeft aangesloten bij M.? De gemeente krijgt nu rechtstreeks - en dus sneller - informatie over criminele zaken. En tegelijk met de politie, licht een medewerker van het meldpunt toe. ,,Beide partijen kunnen vervolgens in overleg gaan om te kijken wat er moet gebeuren.’’ Als voorbeeld geeft ze de ontdekking van een wietplantage in een woning. ,,De politie gaat de woning binnen, de gemeente sluit zo’n pand af.’’

Andere voorbeelden: dierenmishandeling en radicalisering. ,,Kijk een terreurdreiging komt niet bij de gemeente terecht. Maar als een jongere die nog op school zit radicaliseert dan kan de gemeente wel iets betekenen. Zo kan een ambtenaar kijken of de leerplicht in het geding is. De gemeente kan aan de voorkant iets doen, terwijl de politie de jongere nog niet kan oppakken’’.

Gebben: ,,We willen tegen mensen zeggen: kijk met ons mee. De afgelopen tijd zijn de nodige hennepkwekerijen opgerold in Dronten. Dankzij tips van burgers’’. Iets meer dan 100 gemeenten in Nederland zijn Dronten voorgegaan. Dronten is de eerste in Flevoland die samenwerkt met M. en geeft daarmee gehoor aan een oproep van het ministerie van justitie, zegt Gebben.

Nog een tip van de burgemeester: aarzel niet om 112 te bellen bij een verdachte situatie. ,,Veel mensen denken al snel: dan moet de politie deze kant op komen en is het misschien wel niks. Maar de politie is blij met meldingen’’.