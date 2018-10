Dronten wil 20 miljoen steken in verbouwing gemeentehuis

Compliment voor mantelzor­gers Dronten

24 oktober Mantelzorgers in de gemeente Dronten kunnen zich vanaf nu aanmelden voor een Mantelzorgcompliment. Dat is een tegoed van 80 euro, dat mantelzorgers kunnen opladen op hun Pas van Dronten. Ze kunnen het besteden aan onder meer een bezoek aan het theater, een restaurant of bij een winkel die bij de Pas is aangesloten.