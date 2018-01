Dronten wil compensatie voor nadelen Lelystad Airport

Aan wat voor compensatie De Jonge denkt, wil hij nog niet zeggen. ,,Dat komt later.'' Hij bracht dit maandagmiddag naar voren tijdens een overleg op Lelystad Airport met directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier waren naast bestuurders van andere Flevolandse gemeenten ook enkele bewoners en ondernemers bij aanwezig. Dronkers wilde nog niet reageren op het dringende verzoek van De Jonge. ,,Deze vraag is nieuw voor mij'', zei hij na afloop. Oftewel, andere gemeenten die moeite hebben met overkomende vliegtuigen hebben nog niet om compensatie gevraagd.

Gesprek

Dronkers ging naast Lelystad ook op bezoek in Zwolle, Apeldoorn en Wezep. Aanvankelijk zou minister Cora van Nieuwenhuizen dit rondje regio doen, maar zij is ziek. Dronkers sprak na afloop van de bijeenkomst in Lelystad van een 'goed gesprek'. Al gaf hij toe dat de uitbreiding van Lelystad Airport een complexe zaak is. De Jonge zei verder dat de bijeenkomst vertrouwen gaf. ,,Er wordt naar ons geluisterd. En dat is belangrijk.''