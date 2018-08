Dronten wil er vier politieagenten bij

Video Rogge­botstae­te zet in op voedselbe­wust­zijn

18 augustus Roggebotstaete aan de Vossemeerdijk organiseerde vanmiddag een programma in het kader van bewust omgaan met de natuur en voedsel. Dit initiatief was oorspronkelijk opgezet in combinatie met het landelijke project ‘de voedselkaravaan’. Vanwege organisatorische redenen was dit meer uitgebreide programma afgeblazen.