Dronten wil meer boa’s op straat: ‘Onvoldoende toezicht op dit moment’

Aangifte Dronten na bedreiging ambtenaar bij conflict huisves­ting studenten: ‘Ernstige zaak’

23 augustus De gemeente Dronten heeft aangifte gedaan bij de politie nadat een ambtenaar is bedreigd. De ambtenaar was in overleg met bewoners over het terugdringen van het aantal studentenwoningen in de wijk Dronten-Noord.