Dronten wil meer ruimte voor zonneparken

Duizend hectare voor zonneparken in het landelijk gebied. Verder gaat de provincie niet in de 'structuurvisie zon'. Te weinig, vindt de gemeente Dronten. ,,Geef ons de ruimte'', zegt wethouder Ton van Amerongen. En dat is vrijvertaald ook de boodschap van een zienswijze die de gemeente bij de provincie heeft ingediend. Dronten wil de vrijheid om 'tot maatwerk te komen' op haar grondgebied. Volgens Van Amerongen is de gemeente in gesprek met partijen die zonneparken willen aanleggen in Dronten. Op welke plek en hoe groot, dat wil hij niet zeggen.