Dronten wil openingstijden voor winkels en supermarkten op zondag verruimen

video Deze jonge archeoloog deed na jaren graafwerk de ontdekking van zijn leven in... Flevoland!

29 november Archeoloog Yftinus van Popta (34) deed in de Noordoostpolder de ontdekking van zijn leven. Geleid door mysterieuze stipjes op oude landkaarten en uitputtend graafwerk in archieven vond hij de weg naar vier verdronken dorpen. Hoe ging hij te werk, wat was de rol van detritus en hoe schokkend is zijn ontdekking voor Urk?