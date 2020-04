Dronten: Zes inwoners krijgen een lintje

Geen volle zaal als verrassing, maar een telefoontje van de burgemeester. In Dronten belde burgemeester Jean Paul Gebben vandaag met zes inwoners om te vertellen dat ze geëerd worden met een onderscheiding in de Orde van Oranje - Nassau. Op een later moment krijgen de inwoners uit handen van Van Gebben de bij de decoratie horende versierselen. Wanneer dat zal zijn, is nu nog niet bekend.

Vijf inwoners van de gemeente Dronten zijn onderscheiden als Lid in de Orde van Orde van Oranje - Nassau:

Derk Buiter uit Swifterbant is onderscheiden voor zijn inzet bij verschillende vrijwillige functies binnen de Protestantse Gemeente Swifterbant . Ook was hij actief als bestuurslid van de Arme Kant Swifterbant.

Marianne Greijdanus - Klaas uit Swifterbant zet zich vrijwillig in voor diverse functies binnen de Protestantse Gemeente Swifterbant en als vrijwilliger bij Stichting Dorcas.

Jos van Haperen uit Swifterbant is een actief vrijwilliger in Swifterbant. Hij zet zich in als actief lid voor Dorpsbelangen Swifterbant, als vrijwilliger bij de Kalverschuur van Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied en op de zorgboerderij Op de Wurf in Nagele en de Dorpsboerderij Triade Dronten.

Jeanette Rijpma - Leutscher uit Dronten is al ruim 20 jaar als vrijwilliger betrokken bij het AZC in Dronten. Ze zet zich in bij de inbreng en verkoop van kleding in de tweedehandswinkel en is ze betrokken bij het opzetten van activiteiten met de opbrengsten uit de kledingverkoop.

Aafke Harlaar - Poortstra uit Swifterbant vervult vrijwilligersfuncties binnen de Protestantse Gemeente Swifterbant, is voorzitter en lid van de muziekcommissie van het koor Echo der Golven. Straatvereniging De Greente kan rekenen op haar bij activiteiten en als penningmeester. En ze is vrijwilliger bij Het Pluspunt (dagcentrum voor ouderen) in Swifterbant.

Eén inwoner is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje- Nassau: