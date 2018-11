Dronten zet in op uitgebreide polikliniek

Dorpen profiteren van opbrengst windmolens Swifter­bant

31 oktober Een deel van de opbrengst uit windenergie van de molens in Windplan Blauw bij Swifterbant wordt gestort in een gebiedsfonds, waaruit projecten op het gebied van energietransitie of maatschappelijke doelen worden gefinancierd. Het gaat om circa een kwart miljoen euro per jaar, zo blijkt uit informatie die burgemeester en wethouders van Dronten naar de gemeenteraad hebben gestuurd.