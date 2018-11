Dronten zet polderpionier op voetstuk tijdens belevingstocht

Standsverschil

Hoogtepunt

Schoolbus

Hij wordt in zijn mening ondersteund door Cees van Diepen (82) die in stilte geniet van het eerbetoon aan de polderpionier. ,,Ik ben niet één van de werkers direct na de inpoldering, maar ben hier begonnen als fruitteler. Vanuit Kraggenburg kwamen wij vanwege schaalvergroting in het voorjaar van 1970 terecht aan de Zuurlaan Zeebiesweg. Tot zover je kon kijken richting Almere was het één grote rietvlakte met een kaal stuk grond van vijftien hectare waar wij ons fruitbedrijf mochten beginnen. Ik ben eerst maar eens op zoek gegaan naar een akkerbouwer met tractor en ploeg. Voor het vervoer van de kinderen naar de basisschool in Biddinghuizen regelden we met de buurt een schoolbus. Van verzuiling en standsverschil hoorden we wel, maar ik heb dat zelf nooit zo ervaren. Het was een geweldig sociaal gebeuren en terugkijkend op die tijd kunnen we concluderen dat het ons hier in Flevoland goed is afgegaan.’’