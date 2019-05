Drontenaar (23) opgepakt voor overvallen op New York Pizza en Jumbo in zijn woonplaats

Eerst pleegde een overval op de Jumbo Supermarkt bij winkelcentrum Dronten-Zuid. Tweeënhalve week later was een filiaal van de New York Pizza het doelwit.

Andere overvallen

De Drontenaar bedreigde de medewerkers van zowel de Jumbo als de New York Pizza. In beide zaken startte de politie een onderzoek waarbij het spoor leidde naar deze 23-jarige. Deze verdachte werd vandaag in Eindhoven aangehouden. De recherche onderzoekt of deze verdachte ook te linken is aan andere overvallen.