Drontenaar bestraft voor lastigvallen raadslid CU Harderwijk en jeugdbeschermer

De manier waarop de jeugdzorg in Nederland is ingericht, zint de 54-jarige Johannes A. uit Dronten helemaal niet. Vorig jaar liepen zijn frustraties zo hoog op dat hij een jeugdbeschermer van Samen Veilig (SAVE) Midden-Nederland volledig door het slijk haalde bij zijn werkgever én de ChristenUnie-fractie in Harderwijk, waar de man ook actief is. De Drontenaar werd veroordeeld tot een voorwaardelijke boete.

A. stuurde tussen september vorig jaar en februari dit jaar talloze mails en brieven naar het bestuur van de ChristenUnie Harderwijk, waarin het raadslid er niet best vanaf kwam.

Zo schreef hij: ‘Over veertien dagen is het precies een jaar geleden dat uw raadslid uit Harderwijk ongewenst en onuitgenodigd binnendrong bij de uitvaart van mijn schoonmoeder. U als partij moet zich afvragen of u dergelijke mensen als boegbeeld voor uw partij wil hebben. Heel Harderwijk, maar ook de Flevopolder spreken schande van deze actie waar mensen een trauma aan over hebben gehouden.’

Represailles

Hij schreef ook dat hij uit angst voor represailles de naam van het slachtoffer niet kon noemen. ‘Ik ken zijn macht en de manier waarop hij deze misbruikt. Hij heeft ons eerder bedreigd.’ Het bestuur van SAVE kreeg soortgelijke mails, waarin de naam van het slachtoffer wel werd genoemd.

Aanleiding voor de mails was de manier waarop A.’s stiefdochter door de jeugdbeschermer werd begeleid. Het meisje kreeg hulp van SAVE, maar de Drontenaar was daar erg ontevreden over, zo vertelde hij woensdag in de Lelystadse rechtbank.

‘Deze man zette in haar rapport dat haar moeder een drankprobleem heeft, terwijl dat niet klopt. Hij weigerde dat er op ons verzoek uit te halen, terwijl dat meisje dat ook allemaal kan lezen.’

De druppel die de emmer deed overlopen, was volgens hem de begrafenis van zijn schoonmoeder. De jeugdbeschermer kwam daar onuitgenodigd naar toe.

Schoonfamilie

‘Hij dronk koffie op kosten van mijn schoonfamilie, terwijl hem door meerdere mensen is gevraagd om te vertrekken. Hij zei dat hij daar was voor mijn stiefdochter, maar had er helemaal niks te zoeken. Dat heeft ons ontzettend veel pijn gedaan.’

Of hij de jeugdbeschermer en raadslid bewust wilde beschadigen? Nee, antwoordde hij ter zitting. ‘En het spijt me als dat wel is gebeurd. Ik wilde alleen dat het bestuur van de ChristenUnie wist wat voor raadslid ze in huis hadden. En ik wilde de problemen in de jeugdzorg aan de kaak stellen, want daar is een hele hoop mis mee in dit land. Wat is daar nou eigenlijk verkeerd aan’, vroeg hij zich af. ‘Dat u het heel persoonlijk maakte’, opperde de politierechter.

De officier van justitie vond dat ook erg kwalijk. ‘Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in dit land, maar dit gaat om smaad die de eer en goede naam van het slachtoffer hebben aangerand. U noemde hem in uw brieven onder meer duivels, extreemrechts en betichtte hem van machtsmisbruik. Dat gaat veel te ver. Zeker omdat het hier gaat om een gezagsdrager, de man is actief in de politiek.’

Eis

Hij eiste dan ook een boete van 1.000 euro, waarvan 500 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dat vond de advocaat van de Drontenaar een ‘buitenproportionele’ strafeis. ‘Het slachtoffer is geen ambtenaar, maar een gekozen raadslid. En SAVE is een particuliere organisatie. Bovendien heeft meneer nergens de naam van de jeugdbeschermer genoemd.’

Uitspraak