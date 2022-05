Drontenaar die moeder met puppy’s in hun eigen poep liet leven, deels vrijgesproken voor verwaarlozing

Een 43-jarige man uit Dronten is gisteren veroordeeld voor verwaarlozing van honden op een bedrijfsterrein in zijn woonplaats. De politie trof daar op 12 juli 2021 onder anderen een moederhond met puppy’s aan die in hun eigen poep leefden.

Nadat de politie in juli vorig jaar acht verwaarloosde honden in beslag had genomen op het terrein aan de Regge, werden er op 6 oktober negen andere verwaarloosde honden aangetroffen op dezelfde plek.

De inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de politie namen de vermagerde honden in beide gevallen in beslag.

Dikke laag ontlasing

Er werden in oktober onder anderen drie jonge honden aangetroffen in een bouwkeet waarvan de vloer bedekt was door een dikke laag ontlasting. In juli werd een moederhond met haar puppy’s aangetroffen in hun eigen poep.

In beide gevallen had een aantal honden had last van ontstoken ogen, wonden aan hun kop en poten of liepen ze mank.

Daarnaast hadden zij gebrek aan voedsel en drinkwater en zat een aantal van hen vastgeketend aan kettingen van nog geen 50 centimeter lang, waardoor ze niet bij hun waterbak konden.

Één van de verwaarloosde honden die op het bedrijventerrein werd aangetroffen.

Deels vrijgesproken

De zaak in oktober vertoonde veel overeenkomsten met die op hetzelfde terrein in juli. Voor beide zaken stond gisteren een 43-jarige Drontenaar terecht.

De rechter zag echter alleen voor de zaak in juli voldoende bewijs: zij sprak de man vrij voor die in oktober. Voor de verwaarlozing in juli kreeg de man een werkstraf opgelegd van 80 uur waarvan de helft voorwaardelijk.

Gedurende zijn proeftijd van drie jaar mag de man verder geen honden houden, op één hond na die al bij hem is. De man heeft op zitting gezegd dat vooral zijn familie voor die hond zal zorgen waardoor de rechter een uitzondering maakte voor dit dier.

